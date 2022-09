Dumfries si ferma contro il Bayern Monaco: prova negativa per l’olandese

Contro il Bayern Monaco Dumfries ha trovato la sua peggior gara stagionale. L’olandese con davanti un avversario fisicamente forte ha mostrato tutti i suoi limiti.

PARTITA NEGATIVA – Il giocatore forse più in forma di tutta l’Inter ha steccato nella partita di più alto profilo della stagione. Denzel Dumfries contro il Bayern Monaco non è riuscito a dare il suo consueto contributo al gioco. Mostrando limiti tecnici che riportano la memoria a un anno fa, alle prime uscite dell’olandese in nerazzurro. Tutto però nasce da un problema: trovare un avversario fisicamente forte almeno quanto lui, il terzino sinistro Alphonso Davies.

PROBLEMA TECNICO – Le cose migliori del numero due contro i tedeschi si sono visti quando ha potuto attaccare gli spazi. Ma anche in queste occasioni, Davies si è dimostrato in grado di recuperarlo. Limitando la sua efficacia. Il vero trauma è emerso quando Dumfries ha dovuto puntare il canadese partendo da fermo. In quelle occasioni semplicemente gli è rimbalzato addosso. Incapace di guadagnare un vantaggio, costretto a girare altrove, tornare sui suoi passi. E questo ha privato l’Inter di una risorsa offensiva fondamentale.

ERRORE SIMBOLO – Il suo errore più clamoroso, quel controllo di petto all’indietro su cambio di gioco nel secondo tempo, si spiega su questa base. Dumfries arrivato a quel punto della partita sapeva che un controllo in avanti sarebbe stato mangiato da Davies e ha preferito non provarci nemmeno. Finendo per sprecare una buona azione, perdendo palla ugualmente. Una prova negativa, da cui l’olandese deve imparare. Per adattare il suo gioco al livello superiore.