Serie A, uno dell’Inter tra i 6 candidati per il ‘Player of the Month’!

Tra i cinque candidati della Serie A per il miglior giocatore del mese di aprile c’è anche un centrocampista dell’Inter. Con lui cinque colleghi.

IN LIZZA − La Serie A ha avviato il sondaggio per far eleggere il miglior giocatore del mese di aprile. A contendersi tale premio, chiamato in gergo “Player of The Month“, anche l’interista Hakan Calhanoglu, autore di un mese di aprile coi fiocchi. Insieme al centrocampista dell’Inter figurano anche: Dybala, Gudmundsson, Lookman, Luis Alberto e Politano. Insomma una bella e talentuosa sestina. Inoltre, dell’islandese del Genoa, finito nel mirino del club campione d’Italia, ha parlato nelle ultime sul futuro il papà. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 31ª alla 34ª della Serie A TIM 2023/2024. E durante questo periodo, Calhanoglu ha realizzato ben quattro gol.