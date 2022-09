Trevisani: «Handanovic problema irrisolvibile Inter! Protetto e ha bruciato tutto»

Trevisani ci va giù molto pesante su Handanovic, da lui considerato non più adatto a fare il portiere titolare dell’Inter. Il giornalista Mediaset, in collegamento con Tutti Convocati su Radio 24, non solo promuove l’utilizzo di Onana stasera col Bayern Monaco ma si augura sia definitivo.

PORTIERE CHE NON PARA – Stasera, per la prima volta, Samir Handanovic dovrebbe andare in panchina con l’Inter in Champions League per scelta tecnica. Sul calo del portiere sloveno Riccardo Trevisani è netto: «Una cosa che secondo me è andata in cavalleria è che questa cosa va avanti dal 2019. È un problema progressivo e serio, che è arrivato a oggi al diciannovesimo posto nella percentuale di parate nei tiri nello specchio. È un problema che esiste da due anni. Secondo me è un autogol clamoroso tornare a febbraio 2021 (si riferisce alle parole di Pierluigi Pardo, ndr), per ritrovarlo decisivo devi tornare a diciotto mesi fa. Nel 2019 da 10 valeva 9, poi vale 8 poi 7 e ora 5.5».

DA CAMBIARE – André Onana spera di approfittare della situazione per diventare il titolare dell’Inter. Trevisani prosegue la sua critica: «Io penso che si sia arrivati a questo problema ormai irrisolvibile perché, all’inizio, quando Handanovic sbagliava non lo si diceva. Oggi arriva la valanga addosso. Quante partite ha saltato Handanovic? Giocava anche il Birra Moretti, si è bruciato tutto attorno. La protezione su Handanovic è stata gigantesca! Quando da 10 è arrivato a 7 pareva 9 per l’opinione generale, l’Inter si è tenuta un problema che oggi è deflagrato. Oggi leggiamo che Handanovic è stato incolpevole al derby, ma secondo me ha colpe su tutti i gol».