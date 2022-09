Inter-Bayern (Youth League), formazioni ufficiali: Chivu stravolge! Due debutti

Inter-Bayern Monaco di Champions League sarà anticipata dalla sfida fra le formazioni Under-19 in UEFA Youth League. Calcio d’inizio alle ore 16 al Breda di Sesto San Giovanni: sono appena uscite le formazioni ufficiali, Chivu stravolge e in difesa dà il debutto in Primavera ai classe 2005 Alessandro Calligaris (portiere) e Francesco Stante (difensore).

INTER-BAYERN MONACO (YOUTH LEAGUE) – FORMAZIONI UFFICIALI

Inter (4-3-3): Calligaris; Zanotti, Stante, Fontanarosa, Perin; Martini, Stankovic, Di Maggio; Carboni, Esposito, Iliev.

In panchina: Botis, Kamaté, Biral, Stabile, Andersen, Owusu, Curatolo.

Allenatore: Cristian Chivu

Bayern Monaco (4-3-3): Schenk; Bruckner, Janitzek, Buchmann, Herold; Zvonarek, Pavlovic, Wanner; Kadabayi, Copado, Ibrahimovic.

In panchina: Ballis, Scholze, Perez Vinlof, Becker, Dettoni, Demircan, Klanac.

Allenatore: Danny Galm