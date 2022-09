Pardo: «Onana? Questo il momento del coraggio Inter! Su Handanovic eccesso»

Onana dovrebbe debuttare stasera con l’Inter, contro il Bayern Monaco, al posto di Handanovic per scelta tecnica (vedi articolo). Pardo, nel corso di Tutti Convocati su Radio 24, chiama il cambio in porta ma difende lo sloveno.

IL MOMENTO DEL CAMBIO – Pierluigi Pardo valuta la possibilità di vedere André Onana per Samir Handanovic in Inter-Bayern Monaco: «È chiaro che il portiere, rispetto ad altri ruoli, vive di dinamiche completamente diverse. Ci sono dei momenti sliding doors, ricordo Alisson quando era il secondo di Wojciech Szczesny. Da qualche tempo a questa parte sicuramente il livello di Handanovic non è quello necessario per una grande del calcio europeo, ma fino a poco tempo fa era assolutamente dignitoso. Se c’è un momento in cui l’Inter deve arrivare ad avere coraggio e sperimentare qualcosa di diverso è questo».

IN DISCUSSIONE – Pardo si sofferma su Handanovic: «Il calo c’è stato, ma ho visto un eccesso di critica dei tifosi. Ricordo il derby col Milan del febbraio 2021, quando Handanovic fa tre parate clamorose in cinquanta secondi sullo 0-1, poi l’Inter vince 0-3. Adesso, soprattutto avendo preso Onana che non è un secondo ma un mezzo primo… Peraltro l’Inter probabilmente perde il campionato scorso nel giorno in cui non c’è Handanovic. Non sono il suo procuratore, in questo momento è in grandissima difficoltà e il calo c’è. Ho visto un eccesso di critica nei suoi confronti, ma rimane un signor portiere. Detto questo oggi ritengo sia arrivato il momento di far giocare Onana, ma per me Handanovic non è stato un portiere scarso».