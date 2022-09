Xavi: «Barcellona-Viktoria Plzen guerra come con l’Inter. Non favoriti»

Xavi mantiene il profilo basso in vista di Barcellona-Viktoria Plzen, in programma stasera alle 21. L’allenatore dei catalani non ritiene che i suoi siano favoriti nella corsa qualificazione con Bayern Monaco e Inter.

PRONTI ALL’APPUNTAMENTO – In vista di Barcellona-Viktoria Plzen arriva un giudizio di Xavi sul girone che vede anche Bayern Monaco e Inter: «Sono molto contento e non vedo l’ora di partecipare a questa competizione per fare bene. Siamo contenti, è stato difficile per noi arrivarci e ora vogliamo onorarla e conquistare i primi tre punti in casa. La Champions League genera in noi uno speciale entusiasmo, ma non siamo favoriti. Dobbiamo essere molto umili, il Barcellona non vince questo trofeo dal 2015 e l’anno scorso siamo finiti in Europa League. Dobbiamo essere umili e pensare che domani sarà una guerra, così come a Milano e Monaco di Baviera. C’è toccato un girone molto difficile e complicato, però credo che saremo competitivi. E se c’è da sognare lo faremo».