Onana, arrivano conferme! Inter-Bayern Monaco con tre big a rischio taglio – SM

Onana dovrebbe partire dal 1′ in Inter-Bayern Monaco, stasera alle 21. Lo annuncia Marco Barzaghi in diretta su Sport Mediaset, parlando di tre big che rischiano il taglio.

GLI ESCLUSI – Simone Inzaghi pensa a tre esclusioni eccellenti per Inter-Bayern Monaco di oggi. La principale è quella di Samir Handanovic, mai lasciato fuori per scelta tecnica in Champions League. Marco Barzaghi, nella diretta di Sport Mediaset, dice che André Onana dovrebbe essere il preferito dopo le indiscrezioni di poco fa (vedi articolo). Il portiere sloveno non è però l’unico che rischia di andare in panchina per un rendimento non certo all’altezza. Anche Nicolò Barella e Stefan de Vrij sono indiziati per un taglio che avrebbe del clamoroso, soprattutto se multiplo. In difesa possibile l’inserimento di Danilo D’Ambrosio, a centrocampo Henrikh Mkhitaryan non più alternativo a Hakan Calhanoglu ma assieme al turco. Ancora circa sei ore e arriveranno le formazioni ufficiali di Inter-Bayern Monaco, ma Inzaghi sembra intenzionato a scelte nette con Onana in pole position.