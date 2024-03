Nota tattica di Inter-Napoli: gli attaccanti non riescono a incidere

Nota tattica, una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’Inter. Dopo Inter-Napoli parliamo del rendimento di Thuram e Lautaro Martinez.



QUESTIONE DI DETTAGLI – Inter-Napoli non è stata una partita giocata in modo singolarmente negativo dai nerazzurri. Tuttavia sono mancati dei dettagli per arrivare alla vittoria finale. E tra questi possiamo sicuramente inserire il rendimento degli attaccanti di Inzaghi. Che non sono riusciti a trovare il gol.

ATTACCANTI CERCASI – Per la sfida coi partenopei il tecnico ha deciso di puntare sulla sua coppia di punte titolare. Più che il bisogno di riposo insomma contava il risultato. Thuram e Lautaro Martinez però non hanno ricambiato la fiducia del loro allenatore. Come già accaduto contro l’Atletico Madrid. E non per mancanza di occasioni. I due infatti hanno assommato ben 9 tiri, che potete vedere in questa grafica presa da Whoscored:

Nello specifico l’argentino ha prodotto 5 tiri, e il francese 4. Tutte da dentro l’area di rigore. Nessuno dei due però è riuscito a segnare. Anzi, solo 3 conclusioni in totale hanno effettivamente centrato lo specchio della porta. Secondo i dati di Sofascore il Toro ha messo insieme 0,36 xG, mentre Tikus 0,48. Praticamente la metà del totale della squadra. Con però zero gol all’attivo. E questa mancanza di cinismo ha influenzato il risultato finale.