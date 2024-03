Lautaro Martinez, la gente dell’Inter ti ama! Lui ragionatore − CdS

Lautaro Martinez coccolato da San Siro e dai tifosi dell’Inter, che ieri gli hanno riservato l’ennesima dimostrazione d’amore. Il Toro ha vissuto la settimana più lunga e triste della sua carriera in nerazzurro. Il Corriere dello Sport lo promuove utilizzando un attributo per la sua partita col Napoli: ragionatore.

RAGIONATORE − Settimana complicatissima per Lautaro Martinez, che a Madrid si è sentito colpevole per l’eliminazione dell’Inter dalla Champions League. Suo il rigore spedito in curva al Metropolitano nella maledetta serie dei rigori. Ma il pubblico interista ieri contro il Napoli lo ha coccolato sia prima dell’inizio della partita, che alla fine, quando al 79′ gli ha riservato una standing ovation da brividi. La partita del Toro contro gli azzurri è stata autentica. Nonostante avesse la voglia di segnare per scacciare i fantasmi e farsi perdonare, Lautaro Martinez ha lavorato con e per la squadra. Il gol di Darmian è anche merito suo: prima fa da sponda a Mkhitaryan, poi successivamente si fa ridare palla lavorando da regista avanzato. Anche l’esultanza non è sempre la stessa, ma a caricare e chiedere il sostegno da San Siro. Insomma, il capitano, come scrive il Corriere dello Sport, non si smentisce mai. E a settimane arriverà pure il rinnovo.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Marota