Inter, andamento dei prestiti: Stankovic eroe, Satriano gol pesante

Molti giocatori di proprietà dell’Inter sono protagonisti di prestiti nei principali campionati europei. Filip Stankovic più che decisivo nella vittoria della Sampdoria a Bari. Così come Martin Satriano con la maglia del Brest.

RIEPILOGO PRESTITI – La ventinovesima giornata della Serie A 2023/24 offre un derby in casa Inter. Perché Monza-Cagliari di sabato pomeriggio mette contro Valentin Carboni e Gaetano Oristanio. Che scendono in campo entrambi dalla panchina, senza però incidere sul risultato finale (1-0). In Serie B croce e delizia da Bari-Sampdoria. Prima della partita arriva la notizia dell’ennesimo infortunio di Sebastiano Esposito. Nel corso della gara invece i doriani si affermano per 1-0, grazie anche a una prodezza di Filip Stankovic. Che al 72′ para un rigore sul risultato ancora di parità. Si segnalano poi altri 90 minuti per Franco Carboni, ormai titolare inamovibile della Ternana. All’estero il gol di Martin Satriano regala la vittoria al Brest, che si conferma così al secondo posto della Ligue 1. Infine il Marsiglia perde a Rennes, rimanendo a 4 punti dalla zona Champions League. Con Joaquin Correa sempre saldo in panchina: nel 2024 appena 4 presenze per un totale di 21 minuti in campo.

Prestiti Inter: tutte le prestazioni del weekend

GAETANO ORISTANIO (A) – Monza-Cagliari 1-0: in panchina, subentra all’intervallo

VALENTIN CARBONI (C) – Monza-Cagliari 1-0: in panchina, subentra al 74′

FILIP STANKOVIC (P) – Bari-Sampdoria 0-1: titolare, 90′ in campo, 1 rigore parato

SEBASTIANO ESPOSITO (A) – Bari-Sampdoria 0-1: indisponibile per infortunio

FRANCESCO PIO ESPOSITO (A) – Reggiana-Spezia 0-0: in panchina, subentra al 72′, 1 ammonizione

EDDIE SALCEDO (A) – Ascoli-Lecco 4-1: in panchina

ALESSANDRO FONTANAROSA (D) – Ternana-Cosenza 1-0: in panchina

FRANCO CARBONI (D) – Ternana-Cosenza 1-0: titolare, 90′ in campo, 1 ammonizione

JAN ZUBEREK (A) – Ternana-Cosenza 1-0: in panchina

IONUT RADU (P) – Wolverhampton-Bournemouth: rinviata

LUCIEN AGOUMÉ (C) – Siviglia-Celta Vigo 1-2: indisponibile per infortunio

JOAQUIN CORREA (A) – Rennes-Marsiglia 2-0: in panchina

MARTIN SATRIANO (A) – Brest-Lille 1-0: titolare, sostituito all’84’, 1 gol

ZINHO VANHEUSDEN (D) – Standard Liegi-Eupen 4-0: indisponibile per infortunio

MATTIA ZANOTTI (D) – Grasshoppers-San Gallo 1-1: titolare, sostituito all’83’, 1 ammonizione

NIKOLA ILIEV (A) – Cherno More-CSKA 1948 2-1: non convocato