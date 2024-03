VIDEO – Inter-Napoli 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Inter-Napoli, posticipo della ventinovesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



NIENTE RISCATTO – Inter-Napoli 1-1 nel posticipo della ventinovesima giornata di Serie A. L’Inter chiude la prima settimana veramente negativa della sua stagione, non rilanciandosi dopo l’eliminazione dalla Champions League. Contro il Napoli il migliore in campo è Alex Meret, decisivo addirittura nella stessa azione quando ferma prima un colpo di testa di Matteo Darmian e poi la ribattuta di Lautaro Martinez, con Nicolò Barella che manda fuori. Il dominio della capolista porta al vantaggio al 43′, con un altro assist di Alessandro Bastoni al cross basso per la girata a centro area di Matteo Darmian. Quasi un rigore in movimento, quanto basta per fare 1-0. A inizio ripresa potrebbe raddoppiare Lautaro Martinez, ben servito sul centro-destra, gli dice ancora di no Meret. Il Napoli crea poco e niente, ma incredibilmente all’81’ la pareggia. Su corner molto contestato su carambola fra Darmian e Giovanni Di Lorenzo palla prolungata da Bastoni e l’ex Juan Jesus mette dentro da due passi. Nel finale contatto fra Amir Rrahmani e Marcus Thuram, arbitro e VAR fanno proseguire.

INTER-NAPOLI – GLI HIGHLIGHTS

Video con gli highlights di Inter-Napoli dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.