Mondiale ai titoli di coda, l’Inter piano piano si ritrova! Quando al completo?

Mancano solamente tre giorni alla conclusione del Mondiale. L’Inter sta ritrovando il suo gruppo, prossima settimana ritroverà gli olandesi. Poi toccherà ai finalisti

MANCA POCHISSIMO − Il Mondiale in Qatar è ormai arrivato ai suoi titoli di coda. Disputate le due semifinali, il campo ha parlato. La finalissima sarà tra Argentina e Francia. Fischio d’inizio domenica 18 dicembre alle ore 16 italiane. Ebbene si, la sosta più lunga e anomala di sempre (Covid-19 permettendo) sta per concludersi. Tra meno di un mese ritornerà nuovamente la Serie A. L’Inter aspetta gli ultimi giocatori provenienti da Qatar – ovvero Lautaro Martinez, impegnato fino all’ultimo giorno, e Marcelo Brozovic, alle prese con la finalina 24 ore prima. Fortunatamente la diagnosi degli esami strumentali ha dato esito negativo (vedi articolo). Si spera, adesso, che Dalic lo preservi contro il Marocco.

AL COMPLETO − Prossima settimana, l’Inter potrà riabbracciare anche altri superstiti dal Mondiale. Ossia Denzel Dumfries e Stefan de Vrij, entrambi fatti fuori dal rigore calciato da Lautaro Martinez nel pirotecnico quarto di finale fra Olanda e Argentina. Il laterale ha accusato un piccolo problema muscolare, ma non dovrebbe preoccupare più di tanto. Il difensore, invece, ritornerà più che riposato visti i zero minuti messi nelle gambe durante tutto l’arco del torneo. Piano piano Inzaghi ritroverà la sua vera Inter. Nerazzurri, che sabato saranno impegnati a Siviglia contro il Real Betis (dove vederla), per poi rigiocare il 22 dicembre contro la Reggina al Granillo. Infine, l’ultimo test prima del Napoli sarà contro il Sassuolo. Entro quella data, 29 dicembre, il gruppo potrebbe essere nuovamente al completo. Il 2023 è alle porte, l’attesa sta per finire.