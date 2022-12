Inter, sabato amichevole con il Betis: come e dove poter assistere al match

L’Inter sabato 17 dicembre affronta il Betis in amichevoli alle ore 18 allo Stadio Benito Villamarin di Siviglia. Il club nerazzurro, con un comunicato ufficiale, annuncia dove e come sarà possibile assistere al match

PROSSIMO TEST – L’Inter di Simone Inzaghi lavora in vista dell’amichevole contro il Betis in programma sabato a Siviglia alle ore 18.00 (vedi ultime). Il match, che si giocherà allo stadio Benito Villamarin, sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale dell’Inter al costo di 3,49€. L’evento sarà disponibile in Italia e nel mondo (ad eccezione di questi paesi: Norvegia, Slovenia, Romania, Armenia, Indonesia, Bahrain, Iran, Iraq, Israele, Giordania, Kuwait, Libano, Libia, Oman, Qatar, Arabia Saudita, Siria, Palestina e Yemen).

Fonte: inter.it