Due giocatori dell’Inter sono nella top ten delle plusvalenze dell’Atalanta

È da ormai qualche anno che l’Atalanta produce dei giocatori che riesce poi a vendere bene sul mercato. Nella top ten delle plusvalenze dei bergamaschi ci sono due giocatori dell’Inter.

PLUSVALENZE – L’Atalanta è tra i club che più riesce a produrre e vendere bene i propri talenti in Italia. Calcio e Finanza ha stilato la classifica delle migliori plusvalenze dei bergamaschi dal 2010 ad oggi. In questa particolare classifica sono presenti due interisti, si tratta di Robin Gosens e Roberto Gagliardini. Al primo è al secondo posto ci sono Cristian Romero e Dejan Kulusevski. L’argentino ha registrato una plusvalenza poco sopra i 36 milioni, 34 invece per lo svedese. Entrambe queste operazioni sono però al centro delle indagini della Procura di Torino riguardo il caso Juventus. Terzo posto per Gosens con una plusvalenza di 24.137.346 milioni e quinto invece per Gagliardini con poco più di 20 milioni. Questa la classifica ricavata dai bilanci di Atalanta Bergamasca SpA:

Romero: 36.284.492 Kulusevski: 34.316.992 Gosens: 24.137.346 Diallo: 20.943.925 Gagliardini: 20.400.217 Conti: 20.376.893 Castagne: 17.466.095 Kessie: 17.275.728 Caldara: 14.872.787 Mancini: 12.673.082