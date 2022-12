Mourinho, il Portogallo lo vuole come CT: cosa succede con la Roma?

Josè Mourinho e la nazionale portoghese si rincontrano. Era già capitato allo Special One di essere vicino alla panchina da CT, ora potrebbe essere lui a prendere il posto di Fernando Santos.

SPECIAL ONE – Secondo quanto riporta Record, Josè Mourinho è il prescelto per diventare il nuovo CT del Portogallo. La federazione portoghese non ha ancora preso questa decisione, ma è orientata verso lo Special One. Mourinho ha però un contratto con la Roma fino al 2024. Allenare entrambe è possibile, ed è già successo in passato. È il caso di Hiddink con il Chelsea e la Russia ad esempio. In passato l’allenatore portoghese aveva però scartato questa ipotesi, sostenendo non fosse etico. Da giugno quindi è probabile che la Roma e la federazione portoghese parleranno a riguardo. Nel frattempo sulla panchina dei portoghesi potrebbe andare Rui Jorge, CT dell’Under 21.