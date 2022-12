Inter, doppia seduta: conferme su Lukaku! Correa e un altro a parte – Sky

L’Inter sta lavorando ad Appiano Gentile in vista dell’amichevole contro il Betis in programma sabato 17 dicembre. Lukaku, che molto probabilmente non verrà convocato (vedi articolo), continua comunque a lavorare in gruppo. Di seguito le ultime di Matteo Barzaghi, intervenuto su Sky Sport 24

DOPPIA SEDUTA – L’Inter di Simone Inzaghi sta preparando l’amichevole contro il Betis in programma sabato. Oggi doppia seduta per i nerazzurri, con Romelu Lukaku protagonista. Matteo Barzaghi fa il punto anche su Joaquin Correa: «Correa anche stamattina ha lavorato a parte così come D’Ambrosio. L’Inter adesso è in campo per la seconda seduta di allenamento della giornata. Tra l’altro stamattina la squadra ha svolto un lavoro sulla forza con Lukaku confermato in gruppo per un lavoro importante dal punto di vista fisico».