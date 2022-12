Lukaku, si predica cautela in casa Inter: niente Betis Siviglia! Il piano − SM

Lukaku è ritornato a lavorare ad Appiano Gentile con il resto della squadra. L’Inter non vuole più ricadute bensì un Big Rom al 100%. Contro il Betis Siviglia non ci sarà, da capire nelle ultime due amichevoli

PIANO − In casa Inter, Lukaku è ovviamente l’osservato speciale. Dopo il disastroso Mondiale col Belgio, con tanto di recupero forzato dall’infortunio, non si vuole più lasciare nulla al caso. Come riferisce Sport Mediaset, Big Rom deve guarire al 100% per ricominciare una seconda parte di stagione al massimo della forma. Ecco perché è stilato un programma. Contro il Betis Siviglia non ci sarà sabato 17 dicembre, mentre potrebbe rivedersi nel Derby fra Inzaghi contro la Reggina il 22. Il test definitivo l’ultima prima del Napoli col Sassuolo il 29 dicembre.