Milanese: «Brozovic difficile da sostituire, Lukaku aiutato dal Mondiale »

Mauro Milanese ha parlato a Radio Punto Nuovo prima della sfida tra Inter e Napoli, squadre dove l’ex terzino ha giocato.

RABBIA – Mauro Milanese ha parlato riguardo Marcelo Brozovic e Romelu Lukaku, anche in vista della gara del 4 gennaio: «Penso che ora debba fermarsi e non giocare la finalina. Nonostante questo ha il tempo di recuperare per Inter-Napoli. E’ difficile sostituirlo. Oggi poi ci sono pochi playmaker del suo livello, è un ruolo molto complicato dove giocare. Lukaku penso sarà quello che più vorrà dimostrare qualcosa contro il Napoli. È arrivato male al Mondiale, è un giocatore che ci mette parecchio a recuperare dagli infortuni . Dal punto di vista dell’Inter, le gare del Mondiale hanno solo aiutato Lukaku a recuperare la forma e a incamerare rabbia in vista della gara contro il Napoli». Così l’ex terzino di entrambe le squadre prima del big match tra le due.