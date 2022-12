Onana-Handanovic, chi contro il Betis? Da Inter-Napoli si torna alle origini

Onana è nuovamente al lavoro ad Appiano Gentile dove punta la sfida con il Napoli del 4 gennaio e prima ancora le ultime amichevoli di dicembre, a iniziare proprio dal Betis sabato 17 dicembre. Finora tra i pali si è rivisto Handanovic che ha dato ottime risposte. Lo sloveno riuscirà a insidiare il camerunense?

DUALISMO – André Onana è tornato in anticipo ad Appiano Gentile per cancellare la delusione Camerun e presentarsi il 4 gennaio a San Siro per Inter-Napoli nella miglior forma possibile. L’ex Ajax ha trascorso qualche giorno di vacanza in patria e adesso è pronto a riprendersi la porta dell’Inter. Nelle ultime uscite della squadra di Simone Inzaghi, infatti, si è rivisto Samir Handanovic che ha superato il problema alla mano ed è a tutti gli effetti arruolabile. Con il Betis sabato 17 dicembre si andrà avanti con lo sloveno oppure Inzaghi sfrutterà l’occasione per testare le condizioni di Onana?

Onana e Handanovic, alternanza fino al Sassuolo: poi si torna alla ‘normalità’

L’impressione è che possano alternarsi fino all’ultima amichevole di dicembre, ovvero quella contro il Sassuolo in programma poco prima la ripresa del campionato. Poi dal 4 gennaio tutto dovrebbe tornare alla normalità con Onana titolare e Handanovic in panchina. La scelta di Inzaghi è stata fatta mesi fa e ha dato anche i suoi frutti. Non si può tornare indietro.