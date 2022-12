Brozovic, Inter in apprensione ma Inzaghi è ‘tranquillo’: la soluzione c’è

Brozovic, dopo la sconfitta con l’Argentina che vieta la finalissima del Mondiale, tiene con il fiato sospeso l’Inter. Il centrocampista croato è uscito anzitempo per via di un fastidio che dovrà essere chiarito dagli esami medici (vedi articolo). Inzaghi ha già la soluzione qualora non fosse pronto per la sfida del 4 gennaio con il Napoli

NUOVO STOP? – Marcelo Brozovic è stato eliminato in semifinale dall’Argentina, partita che ha dovuto abbandonare al 50′ per via di un fastidio muscolare. Il centrocampista croato, che in teoria dovrebbe disputare la finalina contro la perdente di Francia-Marocco, tiene in apprensione l’Inter che punta moltissimo sul suo rientro dopo un lungo periodo di assenza a inizio campionato. Il club nerazzurro attende l’esito degli esami strumentali che chiariranno la situazione di Brozovic.

Brozovic, apprensione Inter ma Inzaghi può rimanere relativamente tranquillo

Nel frattempo Simone Inzaghi ha già la soluzione a portata di mano, vale a dire quell’Hakan Calhanoglu che prima della mega sosta Mondiale ha fatto le fortune dell’Inter sia in Italia che in Europa. Il turco rimane dunque sull’attenti, ormai padrone del ‘nuovo’ ruolo e con un Kristjan Asllani pronto a dire la sua se chiamato in causa. La prima opzione, naturalmente, rimane quella di Brozovic in cabina di regia ma Inter-Napoli si avvicina e l’importante è non farsi trovare impreparati.