Inter, si riparte dal solito trio in difesa contro il Real Betis. Conferme!

Questo sabato alle 18 l’Inter giocherà la sua terza amichevole di questo anomalo stop per i Mondiali. L’avversaria sarà il Real Betis, squadra militante nel campionato spagnolo. Simone Inzaghi ha già in mente chi far partire dal primo minuto in difesa.

CERTEZZE – Simone Inzaghi è alla ricerca di certezze in difesa. I 22 gol subiti in campionato sono un dato estremamente eloquente sul rendimento della difesa in questa stagione e per tale motivo c’è bisogno di cambiamenti. Sabato l’Inter disputerà la terza amichevole contro il Real Betis, squadra militante nel campionato spagnolo. Sarà il test più difficile di questo ritiro forzato dalla presenza dei Mondiali e l’allenatore piacentino vuole avere segnali importanti dalla retroguardia. Sono arrivate rassicurazioni durante la partita contro il Red Bull Salisburgo, ma meno nella vittoria con lo Gzira United. In quel caso Skriniar ha perso una marcatura e provocato il gol avversario. Nonostante l’errore ci sembra essere un atteggiamento diverso e Inzaghi ripartirà proprio dai soliti tre per la trasferta di questo weekend: Alessandro Bastoni, Francesco Acerbi e il capitano Milan Skriniar.

Inter, quale la difesa da gennaio?

FUTURO – Questi tre saranno molto probabilmente i titolari della seconda parte di stagione dell’Inter. Nelle due amichevoli già giocate hanno iniziato sempre insieme e da titolari. Acerbi è stato il migliore da settembre a novembre e ha sbagliato poche volte, riuscendo spesso a coprire gli errori dei suoi compagni di reparto. Bastoni sta ritrovando la forma fisica adeguata e già nelle ultime uscite prima dei Mondiali erano arrivate buone prestazioni. Skriniar dimostra la solita compattezza, ma pecca in disattenzioni troppo spesso: c’è bisogno di risolvere la questione rinnovo. De Vrij tornerà tardi dopo l’esperienza pessima con l’Olanda. Inizialmente sarà difficile vederlo tra i titolari: Inzaghi vuole certezze fin da subito, le prossime partite richiedono massima concentrazione.