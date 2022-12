Brozovic, svolti gli esami dopo il fastidio in Argentina-Croazia: l’esito – Sky

Brozovic è uscito anzitempo dalla semifinale tra Croazia e Argentina per via di un fastidio muscolare. Il centrocampista dell’Inter ha svolto gli esami strumentali: ecco quanto trapela dal Qatar secondo le ultime indiscrezioni di Matteo Barzaghi su Sky Sport

NOTIZIE – Marcelo Brozovic ha svolto gli esami strumentali dopo il fastidio accusato nella semifinale tra Argentina e Croazia. Matteo Barzaghi fa il punto sul centrocampista dell’Inter: «Arrivano notizie positive da Qatar nel senso che lo staff medico Inter è in contatto con quello della Croazia che non ha trovato problemi o preoccupazioni dalla situazione di Brozovic. Il centrocampista dunque sembra non avere nulla. Le notizie che arrivano sono positive. Inzaghi spera che tutto sia confermato ma da quanto giunge dal ritiro della Croazia è tutto a posto per Brozovic».