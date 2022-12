Gosens via solamente ad una condizione. Inter, difficile la cessione – SI

La situazione di Robin Gosens è un punto di domanda in casa Inter. Il rendimento non è stato dei migliori in questo primo anno a Milano e la dirigenza riflette sul suo futuro. Da Sportitalia arrivano delle notizie certe sulla questione.

CESSIONE – Robin Gosens non ha affatto convinto con la maglia dell’Inter. I soldi spesi per l’esterno tedesco non hanno ancora trovato giustificazione e la situazione preoccupa in casa nerazzurra. Il futuro dell’ex Atalanta è in dubbio: da Sportitalia arrivano delle indiscrezioni. La dirigenza dell’Inter ha intenzione di cedere Gosens solamente a titolo definitivo. Sarà impossibile vedere il tedesco fuori da Milano soltanto per un prestito con diritto di riscatto a gennaio. La società nerazzurra ha speso circa 20 milioni di euro, non vuole privarsi facilmente del calciatore. Inzaghi ha dimostrato di non avere molta fiducia nell’esterno, ma le prestazioni fornite a Malta possono essere un buon punto di partenza per ricominciare. Da gennaio c’è bisogno di un nuovo Gosens per far cambiare idea all’intero ambiente nerazzurro.