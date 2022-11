Lukaku, una speranza per l’Inter: basta infortuni! Lui il vero acquisto

Romelu Lukaku è finalmente tornato in campo nella sconfitta del suo Belgio contro il Marocco. Il suo rientro fa sorridere tutti in casa Inter che già pensano al contributo che l’attaccante potrà dare da gennaio in poi.

IL RIENTRO − Dopo tante speculazioni sulle sue condizioni fisiche, Romelu Lukaku ha zittito tutti rientrando in campo nel finale di Belgio-Marocco. L’attaccante dell’Inter ora punta a una maglia da titolare in vista dell’ultima partita del girone contro la Croazia del suo compagno di squadra Marcelo Brozovic. Un suo gol potrebbe infatti essere utile per permettere ai diavoli rossi di qualificarsi agli ottavi di finale.

IL PESO OFFENSIVO − L’Inter guarderà attentamente la sua prestazione pensando a quello che potrebbe fare nella sfida del 4 gennaio contro il Napoli. L’assenza del belga ha pesato e non poco negli scontri diretti persi dai nerazzurri in questa prima parte di stagione. Senza di lui è mancato infatti quel peso offensivo che nella stagione dello scudetto aveva permesso alla squadra di Conte di battere spesso le dirette concorrenti.

Lukaku l’arma dell’Inter per la rimonta in classifica

NUOVO ACQUISTO − Ora che Lukaku è finalmente pronto per giocare l’Inter spera di poterlo avere a disposizione in tutta la seconda parte di stagione. Con lui in campo la squadra potrebbe beneficiarne e non poco. Nei momenti di difficoltà si potrebbe infatti buttare la palla alla ricerca del belga, che con la sua enorme mole potrebbe permettere di guadagnare campo difendendo la sfera. Inoltre si potrebbe finalmente sfruttare la sua grande velocità negli spazi aperti, con delle ripartenze fulminee. Del suo rientro ne trarrebbe beneficio anche Lautaro Martinez, che con Lukaku ha dimostrato di avere una grande intesa. Se da qui alla fine della stagione il novanta nerazzurro non dovesse subire più infortuni, potrebbe rivelarsi il vero acquisto del mercato di gennaio.