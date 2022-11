Inter, anche stasera occhi sugli Stati Uniti: due obiettivi si giocano gli ottavi

Sfida ad alta tensione questa sera ai Mondiali in Qatar: l’Iran e gli Stati Uniti si giocano un posto agli ottavi di finale. Occhi attenti anche dell’Inter, che potrà osservare due dei suoi obiettivi di mercato. Yunus Musah ed Antonee Robinson partiranno infatti dal primo minuto.

TUTTO IN GIOCO – Si giocano tutto Iran e Stati Uniti, una vera e propria sfida da dentro o fuori per conquistare un posto agli ottavi di finale. Con gli asiatici favoriti, in virtù della possibilità anche di accontentarsi di un pareggio. Una sfida che attira anche gli occhi dell’Inter, pronta a osservare due dei titolari americani: Yunus Musah ed Antonee Robinson, entrambi obiettivi di mercato per il futuro.