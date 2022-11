Inter Women, in vendita i biglietti per il big match di sabato: le informazioni

Dopo il pareggio in trasferta contro il Parma, l’Inter Women si prepara per il prossimo impegno in campionato. Una gara difficile, ovvero quella in programma sabato contro la Juventus. Sono in vendita da oggi i biglietti per la sfida.

BIGLIETTI IN VENDITA – Dopo i pareggi contro Fiorentina e Parma, l’Inter Women è chiamata alla difficile sfida di sabato in casa contro la Juventus. I tifosi hanno la possibilità di acquistare i biglietti al prezzo di 2 euro. La società chiama a raccolta tutti i tifosi per la grande partita in programma sabato 3 dicembre alle 14.30 allo stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni.