VIDEO – TG Inter-News: tutte le ultime notizie sul mondo nerazzurro | 29 novembre 2022

TG IN NERAZZURRO − Oggi è giornata di primi verdetti al Mondiale. Buone notizie per Dumfries e de Vrij, entrambi hanno superato la fase a gironi con l'Olanda grazie al successo contro il Qatar per 2-0. Da interisti che proseguono a interisti che se ne vanno. Ovvero André Onana che ha lasciato definitivamente il ritiro del Camerun e Qatar. In casa casa nerazzurra, invece, è avvenuta la riunione del CdA per l'approvazione del trimestre. Tra questi rientra anche il problema di Digitalbits. Tutto questo nell'appuntamento odierno del TG Inter-News, condotto dalla nostra redattrice Romina Sorbelli. Di seguito il TG IN di martedì 29 novembre 2022 pubblicato sulla Inter-News Web TV.