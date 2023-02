Lukaku si candida dal 1′ in Sampdoria-Inter! Inzaghi, chi riposa davanti?

Romelu Lukaku sta ritrovando la forma migliore dopo la buona prestazione nel derby. E adesso si candida per una maglia da titolare in Sampdoria-Inter (lunedì 20.45). Inzaghi deve quindi scegliere quale attaccante fare riposare.

GIRO A TRE – Dopo il terzo derby stagionale, l’Inter può concentrarsi sul prossimo obiettivo. Ossia superare il Porto agli ottavi di Champions League (andata il 22 febbraio). E Romelu Lukaku rappresenta un’arma importante da rispolverare. Il centravanti sta trovando sempre più minuti, alla ricerca della condizione migliore. E lo sprazzo finale contro il Milan è pregno di segnali positivi (qui la sua pagella). Tanto che Simone Inzaghi sta pensando di rilanciarlo dal primo minuto contro la Sampdoria (lunedì alle 20.45). Ma chi sarà a riposare in attacco, se il numero 90 sarà presente nella distinta dei nerazzurri?

NUOVA COPPIA? – Quando si nomina Lukaku, viene automatico pensare a Lautaro Martinez al suo fianco. La LuLa è ancora distante dai fasti migliori in questa stagione, tuttavia nei pochi minuti giocati assieme il feeling sembra rimasto intatto. Ma potrebbe essere che il 10 argentino goda di un po’ di riposo, dopo un mese in cui ha legittimato il suo titolo di Campione del Mondo. 7 gol nel 2023 finora per il Toro, sempre più leader, tecnico e non solo. E al suo posto, considerando la nuova assenza di Joaquin Correa, potrebbe quindi giocare Edin Dzeko. Formando così una coppia di torri granitiche contro la Sampdoria. Finora, in stagione, questa coppia di giganti si è vista solo per poco meno di 100 minuti. 29′ nel finale di Lecce-Inter alla prima (nello strano tridente con Lautaro Martinez) e poi 64′ in Inter-Napoli. Lukaku e Dzeko formano una coppia strana, difficile da immaginare. Ma che sicuramente instilla curiosità nei tifosi nerazzurri. E che potrebbe vedersi spesso nelle prossime settimane.