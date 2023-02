Lautaro Martinez rasenta la perfezione in Inter-Milan: prova da leader vero!

Lautaro Martinez si prende la copertina di Inter-Milan, segnando il gol che decide la vittoria nerazzurra. Una prestazione ai limiti della perfezione per l’attaccante argentino.

CHE FEELING! – Lo auspicavamo prima di Inter-Milan, e Lautaro Martinez ha risposto presente. Il numero 10 nerazzurro decide il derby di ritorno in campionato, con il gol numero 7 ai rossoneri. Confermando ancora una volta le buone abitudini nelle stracittadine di Milano. E allungando l’ottimo periodo di forma. Con la splendida girata di testa che vale la vittoria, il Toro sale a quota 7 gol nelle ultime 9 partite. L’attaccante sta cancellando con gli interessi le difficoltà vissute ai Mondiali in Qatar. E anzi sta mettendo in campo solo le cose più positive, valorizzando al meglio il nuovo ruolo.

CAPITANO VERO – Anche in Inter-Milan di ieri, infatti, Lautaro Martinez era il capitano nerazzurro. Una responsabilità che non fa tremare i suoi polsi. Anzi, la fascia al braccio sembra essere il catalizzatore delle sue emozioni. Un laccio emostatico che tiene a freno le tossine negative, gli inutili nervosismi. E mette in luce solo le qualità più esaltanti, a livello tecnico e non solo. Perché la gara di Lautaro Martinez non si richiude solo nel gol vittoria. O nella doppietta sfiorata al 90′. Il Toro chiude Inter-Milan con 48 palloni toccati, 5 tiri di cui 3 in porta, 2 occasioni da gol create e persino 5 recuperi. E, per non farsi mancare nulla, chiude con parole da vero capitano al fischio finale. Il derby di Lautaro Martinez è un manifesto approfondito ma incompleto del suo reale valore.