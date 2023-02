Inter-Milan, pagelle: Lautaro Martinez campione 8. Barella sbaglia troppo 5.5

L’Inter vince il Derby numero 178 di Milano in Serie A (vedi report). I nerazzurri si impongono sul Milan con il risultato di 1-0. Lautaro Martinez ancora decisivo e migliore in campo, 8. Nicolò Barella sbaglia troppo nella ripresa, gioca leggero 5.5.

ANDRÈ ONANA 6 – Nessun tiro del Milan, primo tempo da spettatore non pagante. Fa un errore sul rinvio respinto da Giroud, si fa perdonare con la parata su Diaz.

Inter-Milan, pagelle – DIFESA

MILAN SKRINIAR 6.5 – Una spina nel fianco della difesa rossonera, crea superiorità ed è efficace nei cross. Da un suo passaggio Lautaro Martinez arriva quasi al gol. Nella ripresa rischia con una palla persa in attacco, fortunatamente Giroud sbaglia lo stop.

FRANCESCO ACERBI 6.5 – Nelle poche palle alte verso Giroud, comanda e lo anticipa senza particolari patemi. Si spinge troppo in avanti, esagera in alcune occasioni.

ALESSANDRO BASTONI 6 – Spesso proiettato in avanti, ma meno preciso rispetto al solito nei cross.

Inter-Milan, pagelle – CENTROCAMPO

MATTEO DARMIAN 6.5 – Gioca bene in appoggio, pressa Theo Hernandez e non lo fa muovere. Si adegua al suo compito e lo fa egregiamente. Nel secondo tempo Leao non fa paura, continua la sua partita diligente.

NICOLÒ BARELLA 5.5 – Grande movimento, non si ferma mai nel primo tempo. Nella ripresa sbaglia tutto e provoca diversi contropiedi. È stanco ed è troppo leggero palla al piede.

– dal 93′ KRISTJAN ASLLANI S.V.

HAKAN CALHANOGLU 6.5 – In cabina di regia è ormai una certezza, sbaglia un solo passaggio ma gestisce bene. L’unica pecca è la sua posizione, in diverse occasioni troppa bassa. Il suo calcio d’angolo al minuto 34 vale il gol di Lautaro Martinez.

– dall’88’ ROBERTO GAGLIARDINI S.V.

HENRIKH MKHITARYAN 6 – Corre, recupera, non fa respirare Messias e dà qualità alla manovra. Primo tempo ottimo. L’ammonizione per proteste gli vale la sostituzione al secondo tempo.

– dal 72′ MARCELO BROZOVIC 6.5 – Rientra il faro dell’Inter, non sbaglia niente e dà ordine alla squadra nel momento di difficolta. Presenza vitale.

FEDERICO DIMARCO 6 – Dalla sua fascia non arrivano i soliti pericoli, Bastoni non gli libera lo spazio in sovrapposizione e i cross non sono così efficaci.

– dal 72′ ROBIN GOSENS 6 – Essenziale in fase difensiva, fa due chiusure molto importanti prima su Saelemaekers poi su Rebic.

Inter-Milan, pagelle – ATTACCO

LAUTARO MARTINEZ 8 – Non sbaglia una sponda, si permette delizie e finezze tra tacchi e tocchi di suola. Arriva vicino al gol due volte, prima di sinistro poi di testa. Alla terza occasione anticipa Kjaer e insacca alle spalle di Tatarusanu. Un fuorigioco millimetrico gli toglie la doppietta al minuto 90.

EDIN DZEKO 6 – Non è molto presente nella fase di possesso, esce dalla sua zona di comfort per toccare qualche pallone ma non risulta pericoloso. Fondamentale in uscita dal timido pressing rossonero.

– dal 72′ ROMELU LUKAKU 6.5 – Entra benissimo, protegge palla e mette in difficoltà Thiaw. Un tiro a giro di destro rischia di diventare un gol da urlo. La rete annullata rimane un dubbio.

Il voto in panchina – ALLENATORE

SIMONE INZAGHI 7 – L’Inter domina in lungo e in largo nel primo tempo, è forse troppo lenta nel possesso ma crea diverse occasioni da gol. Gli angoli sul primo palo in questa partita funzionano, anche senza la spizzata di Perisic ci pensa Lautaro Martinez. Squadra aggressiva, feroce ma anche paziente palla al piede, ordinata. Nella ripresa troppi errori nei passaggi, ma zero rischi contro questo Milan rinunciatario. Secondo posto blindato, Milano è nerazzurra e Inzaghi vince il suo primo scontro con Pioli in campionato.

Le pagelle degli avversari: il Milan di Pioli

MILAN – Tatarusanu 6.5; Gabbia 5.5 (Thiaw 6), Kjaer 5 (Rebic S.V.), Kalulu 5.5; Calabria 6 (Saelemaekers 5.5), Messias 5.5 (Diaz 6), Tonali 5.5, Krunic 5.5, Theo Hernandez 5.5; Origi 5 (Leao 5), Giroud 5 All. Pioli 4.5