Per Lautaro Martinez un derby non banale: in Inter-Milan doppia responsabilità

Lautaro Martinez partirà dal primo minuto in Inter-Milan (domani alle 20.45). Per l’argentino una partita mai banale, visti i precedenti.

LEADER OFFENSIVO – Lautaro Martinez sta vivendo un gran momento dall’inizio del 2023. Sono infatti 6 i gol nelle 8 gare giocate finora. E senza nessun dubbio l’argentino partirà titolare anche domani sera, in Inter-Milan (qui le probabili formazioni). Dove indosserà anche la fascia di capitano, a giudicare dalle dichiarazioni di Simone Inzaghi in conferenza stampa. Il numero 10 dovrà quindi guidare tutto l’undici nerazzurro con la sua proverbiale grinta. Con l’obiettivo di bissare il successo in Supercoppa Italiana e continuare la rincorsa al Napoli. Il debry è sempre una gara che si svolge secondo logiche completamente diverse, ma il Toro ha già dimostrato di non soffrire questi match.

FEELING SPECIALE – Inter-Milan di domani sera sarà il dodicesimo derby per Lautaro Martinez. Che proprio con i rossoneri ha un legame molto felice. In 11 stracittadine disputate finora, il 10 nerazzurro ha all’attivo 6 gol. In carriera, il Milan è la seconda vittima preferita per il Toro. Che segnò già nel primo derby giocato, in una vittoria per 3-2 il 17 marzo 2019. In mezzo due doppiette decisive. Quella nello 0-3 del 21 febbraio 2021, che diede il via alla cavalcata dell’Inter verso lo Scudetto. E poi quella nella semifinale di ritorno della scorsa Coppa Italia. Per finire poi con la splendida rete nella finale di Supercoppa Italiana dello scorso 18 gennaio (che si può riammirare qui). Un rapporto decisamente felice quello di Lautaro Martinez col Milan, che domani vivrà il suo personale dodicesimo round.