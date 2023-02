CONFERENZA – Inzaghi alla vigilia di Inter-Milan: tutte le dichiarazioni

Inzaghi è stato protagonista della conferenza stampa di vigilia di Inter-Milan. L’allenatore ha risposto alle domande dei giornalisti presenti a partire dalle ore 12.30. Rileggi il contenuto della diretta testuale (aggiornato dal basso verso l’alto).

Si fida di questo Milan?

I derby sono partite particolari. Il Milan non è in un momento positivo, ma stiamo parlando della squadra campione d’Italia arrivata dopo tantissimo tempo agli ottavi di Champions League. C’è appena stata la finale di Supercoppa, dovremo mettere insieme una partita molto attenta.

Dopo che è tornato dai Mondiali vinti per Inzaghi c’è la sensazione di vedere un Lautaro Martinez diverso come condizione e continuità?

Per quanto riguarda Lautaro Martinez secondo me è un anno abbondante che gioca in questo modo, al di là del Mondiale o no. A parere mio negli ultimi dodici mesi ha avuto un rendimento molto costante e molto elevato, se l’è meritato per come lavora quotidianamente e per la disponibilità che ha sempre dato a me e al mio staff. Probabilmente i primi mesi l’anno scorso non era in quella condizione smagliante, però può capitare a tutti i giocatori. Da gennaio dell’anno scorso è passato un anno solare di calcio, ha tenuto grandissimi livelli e speriamo che possa continuare così da qui alla fine. Con le problematiche avute da Lukaku e Correa ha giocato tantissimo, ma questo forse l’ha aiutato per tenere questa condizione.

Lukaku ha la sensazione di giocarsi l’Inter negli ultimi quattro mesi?

Quello che si gioca l’Inter chiaramente sono cose che riguardano lui. Ci parlo quotidianamente, è molto dispiaciuto perché non ha voluto dare l’apporto che avremmo voluto. Ma non dipende da lui, è a causa di un infortunio che non ha mai avuto in carriera. L’obiettivo mio è portarlo da qui alla fine senza più rallentamenti e problemi, abbiamo visto che portandolo nella condizione migliore sappiamo che giocatore è e cosa può dare.

Questo è il primo anno in carriera dove Lukaku ha avuto tanti infortuni. Inzaghi, dalla sua esperienza da calciatore ha avuto modo di parlarci per capire come affrontare questa situazione?

Sì, chiaramente ci parlo tanto con Romelu. È una cosa nuova per lui, io ci sono passato perché dopo i ventisei anni ho avuto tantissime problematiche. Lui non ha mai avuto di questi problemi: si è fermato perché si doveva fermare dopo l’infortunio, è tornato e ha avuto un rallentamento. Adesso sta cercando di lavorare per tornare nel migliore dei modi e aiutarci, l’ultima partita e gli ultimi allenamenti lo sono.

Col rientro di Brozovic può esserci qualche cambiamento o Calhanoglu resterà davanti alla difesa?

Dipenderà da partita in partita. Chiaramente Brozovic è un giocatore per noi molto importante, è fuori da ottobre: abbiamo avuto quattro mesi fuori Lukaku e tre mesi e mezzo fuori Brozovic, due giocatori per noi importantissimi. In determinati momenti siamo stati bravissimi a sopperire l’assenza di due giocatori per noi fondamentali, abbiamo Calhanoglu che ha sopperito e Asllani che sta crescendo giorno dopo giorno e subentrando molto bene in partite importanti come Cremona e la Coppa Italia. Sono contento della crescita sua, col rientro di Brozovic ci aiuterà ad avere più soluzioni.

Ha un messaggio per i tifosi sulla questione Skriniar?

Non ho nessun messaggio, lo vedo lavorare quotidianamente come sempre in questo anno e mezzo con me. Queste cose, che accadono nel calcio, sono all’ordine del giorno ormai: purtroppo si fa fatica ma bisogna accontentarci.

L’Inter di Inzaghi ha spesso vinto le sue partite con una logica, il Milan ha vinto i suoi derby mettendo qualcosa in più ma non sembrando la squadra più forte. Si può dire che l’Inter sia più forte del Milan?

Io posso dire che si affrontano le due squadre che l’anno scorso si sono giocate lo scudetto fino all’ultima partita, che hanno fatto la semifinale di Coppa Italia e di recente la Supercoppa Italiana. Vogliono fare la loro corsa senza guardare le altre, domani sarà la terza sfida stagionale e il settimo derby per me. Sono partite sul singolo episodio, dove una ripartenza o una decisione di un allenatore e di un arbitro può cambiare la partita. Dobbiamo stare attenti a far girare gli episodi e le scelte nel migliore dei modi.

Il distacco dal Napoli come permette di giocare le partite?

Non cambia niente per quanto riguarda affrontare la singola partita. Sappiamo che c’è questo distacco, che in questo momento della stagione ogni partita e ogni punto è importantissimo per l’obiettivo, sia per staccare il Napoli sia per allontanare le inseguitrici.

Il fatto di giocare esattamente un anno dopo lo scorso derby è rivincita?

Non ricordo il derby di quindici giorni fa, quello di un anno fa nemmeno. Sono partite equilibrate decise dal singolo episodio, dobbiamo affrontarle con attenzione sapendo che il Milan avrà voglia di rivalsa.

Inter meglio nelle coppe rispetto al campionato, Milan meglio nel campionato rispetto alle coppe?

Sono dei dati. Quest’anno ci sono due punti di differenza, le partite di coppa le abbiamo fatte meglio noi. Non mi aspetto un Milan sottotono ma che avrà grandissima voglia di fare un gran derby: è una squadra che rispetto molto.

Skriniar ancora capitano?

Per quanto riguarda la fascia da capitano abbiamo delle gerarchie in base alle presenze. Per quello che è successo Skriniar non sarà il capitano, se n’è parlato con la società e il ragazzo. Il nostro capitano è Handanovic, poi c’è Brozovic, Lautaro Martinez e D’Ambrosio: si sceglierà di volta in volta. La cosa importante è la partita, ho visto i ragazzi concentrati.

Inzaghi, come sta Lukaku?

Sempre meglio. Spero di riuscire a portare tutti in una condizione dove un allenatore può schierarli dall’inizio. È in crescita come Correa, penso di recuperare per la partita di domani pure Brozovic e Handanovic. Il mio pensiero è quello di portarli tutti nella migliore condizione, poi sono l’allenatore e cercherò di fare le scelte funzionali per la partita.

Ci sarà Skriniar? Domani scontro diretto secondo posto?

Siamo a un punto della stagione dove ogni partita è un obiettivo. Per quanto riguarda Skriniar non giudico le sue scelte ma l’uomo e il calciatore: è un ragazzo splendido che lavora ogni giorno. Adesso mi manca l’allenamento di oggi e quello di domani mattina, ma probabilmente sarà della partita.

C’è un vantaggio dato dallo 0-3 in Supercoppa Italiana?

I derby sono tutte partite a sé. Ne abbiamo giocati sei, i tre di coppa ci hanno permesso di vincere trofei importanti e quelli di campionato una delusione, a partire dal primo pareggiato sbagliando un rigore. La soluzione migliore è affrontarli con la giusta concentrazione cercando di essere equilibrati e non spendere troppe energie mentali.

Come arriva l’Inter al derby?

Il derby è una partita sentitissima da tutti, servirà testa e cuore. Ci arriviamo volendo dare tutto sul campo e contenti per la semifinale di Coppa Italia, a cui penseremo ad aprile

