VIDEO – Milan-Inter 0-3, Supercoppa Italiana: gol e highlights della partita

Milan-Inter, match della Supercoppa Italiana 2022-2023, si è concluso con il risultato di 0-3: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al King Fahd International Stadium di Riyad (Arabia Saudita).



DOMINIO TOTALE – Milan-Inter 0-3 nella finale di Supercoppa Italiana. L’Inter vince, anzi stravince, il derby e si prende il primo trofeo stagionale. Novanta minuti più recupero di manifesta superiorità, dove il Milan viene letteralmente mangiato (come da parole di Hakan Calhanoglu nel post partita). Il colpo iniziale arriva al 10′: discesa di Matteo Darmian, assist perfetto nello spazio di Edin Dzeko per Nicolò Barella e tocco sulla sinistra per il tiro vincente di Federico Dimarco. Azione da manuale, anche coi tempi giusti per evitare il fuorigioco, e Inter in vantaggio. Undici minuti e c’è il raddoppio, con lancio dalle retrovie di Alessandro Bastoni per Dzeko che con una finta manda al bar Sandro Tonali e fulmina Ciprian Tatarusanu sul secondo palo. Una sola squadra in campo. Il Milan prova soprattutto a inizio ripresa a rientrare in partita, ma non ha la forza per farlo. Né tantomeno i soliti rimpalli a favore che hanno contraddistinto molte delle sue vittorie. Anzi: al 78′ lancio lungo per Lautaro Martinez, movimento a lasciare sul posto Fikayo Tomori e memorabile colpo d’esterno destro per lo 0-3. La partita è finita, gli ultimi minuti sono di pura accademia prima della festa. C’è una traversa di Ante Rebic con un cross sbagliato, ma senza che possa cambiare la storia del derby. E la Supercoppa Italiana finisce nella bacheca dell’Inter per il secondo anno consecutivo.

Video con gli highlights di Milan-Inter dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.