Milan-Inter, Dzeko il migliore! Acerbi da applausi: le pagelle – CdS

L’Inter si è imposta sul Milan per 0-3. Un trionfo per i nerazzurri di Inzaghi che conquistano la Supercoppa Italiana: Dzeko il migliore in campo. Acerbi da applausi. Le pagelle del Corriere dello Sport

PAGELLE – L’Inter si aggiudica il Derby col Milan giocato in terra araba, con una netta vittoria per 0-3 che è valsa la settima Supercoppa Italiana della storia del club nerazzurro. Uno dei protagonisti della notte di Riyad è certamente Edin Dzeko che, secondo il Corriere dello Sport, è il migliore in campo: 8 per il bosniaco che serve Barella in occasione dell’azione dello 0-1 e, al 20′ firma il momentaneo 0-2. Da applausi, secondo il quotidiano, anche la prestazione di Acerbi: il difensore bravissimo sia in copertura che in fase di impostazione, voto 7. Ottima prova anche per Lautaro Martinez: 7,5 all’attaccante argentino che sigilla la vittoria con un gol da fuoriclasse. Voto alto anche per Inzaghi: il tecnico incarta Pioli e si conferma Mister Supercoppa (vedi articolo), voto 8.

Fonte: Corriere dello Sport – C.Ben