Inter-Napoli Primavera 1, le pagelle: Kassama non delude all’esordio

Inter-Napoli, diciassettesima giornata del campionato Primavera 1, termina 4-0 per i padroni di casa (vedi tabellino). Tutti sufficienti oggi, con due note di merito: l’ottimo esordio di Kassama e la grande prestazione di Stankovic, condita da due reti.

ALESSANDRO CALLIGARIS 7 – Compie solo una bella parata, per il resto mai impegnato.

Inter-Napoli Primavera 1, le pagelle – LA DIFESA

KRISTIAN DERVISHI 6 – Prova sufficiente, dietro non commette sbavature.

SHERIFF KASSAMA 7 – Ottimo esordio per l’ex Monza. Si prende un giallo ma appare sicuro e deciso, bene anche in regia.

Dal 87′ FRANCESCO STANTE SV

ALESSANDRO FONTANAROSA 6,5 – Trova subito l’intesa con Kassama e riprende in mano il reparto.

ANDREA PELAMATTI 6 – Spinge meno rispetto al solito, ma effettua una prova diligente.

Inter-Napoli Primavera 1, le pagelle – IL CENTROCAMPO

ALEKSANDAR STANKOVIC 8 – Prestazione totale. Due gol, uno da fuori e uno di testa. Tanta pulizia in mezzo al campo e giornata da ricordare.

ISSIAKA KAMATE 7 – Arriva il secondo gol stagionale per il numero 14. Oggi si sgancia più del solito in fase offensiva, senza però trascurare quella difensiva.

– Dal 63′ LUCA DI MAGGIO 6 – Buon ingresso senza particulari acuti.

ENOCH OWUSU 6,5 – Costante spina nel fianco per la retroguardia partenopea.

– DAL 63′ DENNIS CURATOLO 7 – Entra e segna su calcio d’angolo. Ottimo.

NIKOLA ILIEV 7,5 – I numeri parlano per lui: in 21 partite, 10 gol e 10 assist, di cui solo 3 nella partita di oggi.

DAl 76′ NICCOLO BIRAL SV

VALENTIN CARBONI 6,5 – Lascia la scena a Iliev ma anche lui prova spesso la giocata importante.

Inter-Napoli Primavera 1, le pagelle – L’ATTACCO

FRANCESCO PIO ESPOSITO 6,5 – Oggi a secco, ma un ottimo lavoro spalle alle porta.

– Dal 76′ AMADOU SARR S.V

ll voto alla panchina – L’ALLENATORE

CRISTIAN CHIVU 7 – Oggi schiera l’Inter con un inedito 4-2-3-1. Non ha paura a lanciare Kassama e la scelta lo premia. Inoltre, avere un quartetto di giocatori offensivi del calibro di Owusu, Iliev, Esposito e Carboni non fa che aumentare il potenziale offensivo della squadra. Stankovic e Kamate riescono a dividersi bene i compiti e il campo. Difensivamente si vedono passi in avanti.