Inter-Milan, Inzaghi verso la conferma dell’undici di Supercoppa − SM

Inter e Milan domani sera alle 20:45 si sfideranno nel terzo derby di questa stagione. Inzaghi è pronto a riproporre gli undici che hanno vinto la finale di Supercoppa

CERTEZZE − L’Inter vuole continuare nel suo momento positivo e punta rinforzare la sua seconda posizione nel derby di domani contro il Milan. Per cercare di raggiungere i tre punti Inzaghi è pronto a schierare quelli che reputa gli uomini migliori e i più in forma. Secondo quanto riportato da Marco Barzaghi a Sport Mediaset da Appiano Gentile, i nerazzurri dovrebbero scendere in campo con la stessa formazione della finale di Supercoppa. Spazio quindi a Skrniar, Acerbi e Bastoni in difesa davanti ad Onana. Centrocampo composto da Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco. A comporre la coppia d’attacco dovrebbero esserci invece Lautaro Martinez ed Edin Dzeko, con quest’ultimo in vantaggio su Romelu Lukaku.