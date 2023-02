Trevisani: «Oggi tra Inter e Milan grande dislivello, ma il derby livella tutto»

Riccardo Trevisani ha parlato alla vigilia del derby tra Inter e Milan. Il giornalista ha fatto l’analisi del momento delle due squadre e ha individuato una possibile favorita per la vittoria finale.

PARTITA SPECIALE − Riccardo Trevisani ha parlato a Sport Mediaset del derby di domenica sera tra Inter e Milan, e di come le due squadre arrivano a questa partita. Il giornalista ha inoltre detto la sua sulla compagine favorita per portare a casa i tre punti. Le sue parole: «Partiamo dallo scorso anno quando proprio il 5 febbraio, Il Milan ha cambiato la storia della sua stagione. Quel giorno però è cambiata anche la stagione dell’Inter quando Giroud ha ribaltato una partita che la squadra di Inzaghi aveva dominato per sessantacinque minuti. Da lì i rossoneri hanno ritrovato forza e fiducia riavvicinandosi ai nerazzurri e andando poi a vincere con una cavalcata splendida. Credo che anche il derby di campionato in questa stagione sia andato sulla stessa lunghezza d’onda. Poi però c’è stata la Supercoppa con l’Inter che l’ha vinta in maniera netta e perentoria all’interno di un mese abbastanza difficile per il Milan. I rossoneri sono entrati in una crisi che sembra irreversibile. La gara di Supercoppa ha visto un dislivello enorme tra le due squadre e si è giocata appena quindici giorni fa. Il derby comunque è partita diversa e speciale e se c’è una partita che può rimettere in corsa la squadra di Pioli è proprio il derby. Certo è che se dovessimo fare un pronostico oggi, sembra esserci un grande dislivello tra le due. Il derby però è capace di livellare tutto».