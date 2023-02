VIDEO − -1 al Derby di Milano! Le parole di Bergomi – TG Inter News 4 febbraio 2023

TG Inter-News al via con una nuova edizione, rinnovata e sempre più digitale! Ecco il punto sulla giornata nerazzurra, in formato video, a firma Inter-News.it. Nell’edizione odierna focus in particolare sulla vigilia di Inter-Milan. Tra i temi toccati anche la vicenda Skriniar e la smentita della curva nonché i guai di Zhang e la gara della Primavera contro il Napoli. Infine, la nostra intervista esclusiva a Giuseppe Bergomi (vedi articolo)

TG IN NERAZZURRO − Meno uno all’atteso Derby di Milano fra Inter e Milan. Poco fa ha parlato mister Simone Inzaghi che ha dato anche aggiornamenti di formazione e su Skriniar. A proposito dello slovacco, è arrivata la smentita della curva Nord sulla presunta tregua. Sullo sfondo anche le vicende personali di Zhang e la Primavera in campo col Napoli. Senza dimenticare la nostra speciale intervista al grande nerazzurro Beppe Bergomi. Tutto questo e molto altro nell’appuntamento di oggi del TG Inter-News, curato e realizzato dalla nostra redattrice Romina Sorbelli, in conduzione nell’edizione odierna. Di seguito il TG IN di sabato 4 febbraio 2023 pubblicato sulla nostra Web TV ( − Meno uno all’attesofra Inter e Milan. Poco fa ha parlato mister Simone Inzaghi che ha dato anche aggiornamenti di formazione e su. A proposito dello slovacco, è arrivata la smentita della curva Nord sulla presunta tregua. Sullo sfondo anche le vicende personali die lain campo col Napoli. Senza dimenticare la nostra speciale intervista al grande nerazzurro. Tutto questo e molto altro nell’appuntamento di oggi del, curato e realizzato dalla nostra redattrice, in conduzione nell’edizione odierna. Di seguito il TG IN dipubblicato sulla nostra Web TV ( iscriviti subito! ).