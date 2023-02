Inter, dopo il Milan inizia il terzo quarto della stagione. Con un unico obiettivo

L’Inter batte il Milan due volte in diciotto giorni, raddrizzando la propria stagione. E ora inizia una nuova fase, con protagonista il Porto.

PRIMI DUE QUARTI – La stagione 2021/22 dell’Inter può essere divisa agilmente in quattro quarti. Ognuno dei quali ha un obiettivo specifico, definito dal quarto precedente. Il primo è quello che andava da agosto a inizio novembre, in cui i nerazzurri miravano a superare il girone di Champions League. Risultato acquisito più agilmente del previsto, grazie ai 4 punti raccolti contro il Barcellona. E con il derby di domenica si è poi concluso il secondo quarto. Scandito dalle sfide contro il Milan. Vinte entrambe per manifesta superiorità. Ora si avvicina la seconda reale metà della stagione. Perché, dopo aver vinto il primo trofeo stagionale e recuperato terreno in campionato, l’Inter non può certo accontentarsi.

Inter, dal Milan al Porto: un nuovo avversario sullo sfondo

BREVE TERMINE – Salvo imprevedibili scherzi del destino, l’Inter e il Milan non dovrebbero più incontrarsi in questa stagione. Condizionale d’obbligo perché, se entrambe dovessero superare gli ottavi di Champions League, ecco che ai quarti potrebbe arrivare un nuovo (doppio) derby. Tuttavia i rossoneri dovrebbero superare il Tottenham di Antonio Conte. E i nerazzurri, dal canto loro, battere il Porto nella doppia sfida. Saranno i lusitani i grandi protagonisti del terzo quarto di stagione dell’Inter. L’andata è San Siro il prossimo 22 febbraio; il ritorno a Oporto il 14 marzo. Cinque giorni della sfida di ritorno in Serie A contro la Juventus, prima della pausa. Essenzialmente due mesi in cui Simone Inzaghi si gioca una buona parte della stagione.

ATTENZIONE MANIACALE – Due mesi in cui il calendario in campionato non prevede big match, agevolando quindi la rincorsa dell’Inter al Napoli. E la preparazione del doppio ottavo di finale in Champions League. Due mesi a cui i nerazzurri arrivano in buone condizioni fisiche. E con quasi tutta la rosa a disposizione di Inzaghi (escluso Joaquin Correa). Il tecnico nerazzurro dovrà quindi essere bravo a convogliare la determinazione dei suoi verso il superamento del turno, portando così l’Inter tra le prime 8 d’Europa. Dimostrando ancora una volta la sua proverbiale abilità nel preparare maniacalmente sfide così secche. In stagione ne ha già dato prova almeno tre volte. Nei gironi con il Barcellona. Nella finale di Supercoppa Italiana. E a fine gennaio in Coppa Italia, contro l’Atalanta. Il prossimo obiettivo dei nerazzurri dovrà quindi essere quello di replicare questi blitzkrieg contro Porto e Juventus. Dopodiché, dal 1° aprile, inizierà l’ultimo quarto stagionale. Con una nuova finale di Coppa Italia da conquistare (superando ancora la Juventus, ma in semifinale). E con il maggior numero di punti da raccogliere in Serie A. Ma in campionato l’obiettivo verrà riaggiornato dopo il terzo quarto. Prima, testa al Porto dell’ex Sergio Conceiçao.