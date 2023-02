De Grandis: «Lautaro Martinez più di Osimhen! Dzeko? Con lui tutti bene»

Lautaro Martinez sta giocando una prima parte di 2023 fantastica. Altro gol nel Derby col Milan. Per De Grandis finalizza meglio di Osimhen. Poi una considerazione su Dzeko

MOMENTO TOP − Ospite negli studi di Sky Sport 24, Stefano De Grandis parla del grande rendimento di Lautaro Martinez: «Lautaro Martinez è il più grande realizzatore, anche più di Osimhen. Il gol che fa nel derby è pazzesco, ha il fiuto del gol in maniera particolare. Ci sono dei grandi attaccanti che giocano bene a calcio, come Dzeko, ma anche grandi finalizzatori come il Toro. E in coppia con Dzeko si sta muovendo benissimo. Lautaro sta bene anche con Lukaku. Con Lukaku ha giocato benissimo su binari precostituiti da Conte. Quel Lukaku lì era fantastico, si alternavano. Dzeko fa il rifinitore, il regista offensivo. Difficile che un attaccante non giochi bene con Dzeko. Lukaku deve stare bene fisicamente per poterlo fare».