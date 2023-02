Nesti: «Inter famelica! Skriniar sordo alle critiche, Lautaro Martinez toro»

A due giorni di distanza dal Derby dominato, Carlo Nesti ritorna sulla prestazione dell’Inter con analisi anche su Skriniar e Lautaro Martinez. Argentino decisivo

SENZA STORIA − Carlo Nesti ha lasciato alla sua pagina Facebook le parole per analizzare il Derby vinto dai nerazzurri: «La storia si ripete, e il Meazza si sovrappone a Riad. Ecco il replay, nel derby, di quell’Inter famelica, assalitrice e dominante. Al novantesimo, le cifre sono spietate: 64% di possesso palla, con 15 tiri a 4, dei quali 4-0 nello specchio della porta. Capitan Lautaro è un Toro, che vede rosso (nero), e si infiamma di furore balistico, trascinando tutti. Skriniar è sordo ad ogni critica, e guida la difesa, con Acerbi e Bastoni, trita Giroud. La domanda “che succede al Milan?”, dopo 4 KO di fila, meriterebbe un minuto di silenzio. La transizione di Pioli dal 4-2-3-1 al 3-5-2 è devastante. Krunic regista impalpabile, Messias e Origi interni senza senso, Leao in castigo, quando occupa da solo tre avversari in marcatura. Misteri di una alchimia tattica rinnegata dopo 45′, ma, intanto, hai regalato un tempo agli avversari. Questo Milan sembra sempre fiacco: gambe o testa?».