Sampdoria vicino a un ex Real Madrid prima della sfida con l’Inter

La Sampdoria sta cercando di salvarsi in ogni modo possibile. I blucerchiati sarebbero vicini a un colpo a zero.

COLPO – Il mercato della Sampdoria non è ancora finito. I blucerchiati sarebbero vicini a chiudere la trattativa per Jesé Rodriguez. Oggi potrebbe essere il giorno delle visite per l’attaccante spagnolo secondo Sportitalia. L’ex Real Madrid si è svincolato a gennaio dai turchi dell’Ankaragucu e può accordarsi con un nuovo club. L’attaccante potrebbe diventare già oggi un blucerchiato, squadra che lunedì ospiterà l’Inter a Marassi.