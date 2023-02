Lukaku, Inter già al lavoro per rinnovare il prestito: contattato Ledure − SM

L’Inter vuole rinnovare il prestito per Romelu Lukaku. Nonostante la stagione travagliata, il club si fida di Big Rom. Avviati i primi contatti con l’avvocato Ledure

VOLONTÀ − Romelu Lukaku e l’Inter, c’è margine per continuare insieme. L’Inter, come riferisce Sport Mediaset, è pronta a mettersi sul tavolo per discutere il rinnovo del prestito per il giocatore belga. C’è ovviamente da convincere il Chelsea che in estate lo ha ridato al club nerazzurro temporaneamente per otto milioni di euro. L’Inter ha già avviato i primi dialoghi con l’avvocato dell’attaccante, Sebastien Ledure, parte attiva del clamoroso ritorno a luglio.