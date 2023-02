Lautaro Martinez nella top 10 dei migliori marcatori del 2023

Lautaro Martinez sta avendo un ottimo inizio di 2023. Dopo la vittoria del Mondiale, il Toro è tornato più carico che mai.

TOP TEN – L’inizio del 2023 di Lautaro Martinez è sotto gli occhi di tutti. L’attaccante argentino è partito nel migliore dei modi. È lui a trascinare l’Inter in queste partite, ed è stato lui l’eroe del Derby di Milano. Lautaro Martinez è entrato in una speciale classifica stilata da Transfermarket. Il Toro è infatti nei 10 migliori marcatori del 2023 tra campionato e coppa. Si trova al quinto posto con 7 gol in 108 minuti. Sul podio ci sono due conoscenze della Serie A. Si tratta dei due nigeriani Victor Osimhen e Ademola Lookman.