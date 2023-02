Bucchioni: «L’Inter dovrebbe cercare un altro Skriniar, dirigenti bravi»

Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Sportiva riguardo Milan Skriniar e chi andrebbe a prendere per sostituirlo.

SKRINIAR – Secondo Enzo Bucchioni, l’Inter dovrebbe cercare un altro profilo come Milan Skriniar: «I dirigenti dell’Inter dovranno essere bravi, come lo sono sempre stati. In questo momento di assoluta difficoltà stanno operando bene. Io andrei a cercare un altro Skriniar. È stato preso dalla Sampdoria, senza stra pagarlo. Credo che questo sarà il profilo. L’Inter non può guardarsi intorno come il PSG. Sarà un nome non da copertina che però magari crescerà».