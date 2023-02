Inter, Lukaku sta sempre meglio! Cambia l’attacco con la Sampdoria? – SM

L’Inter scende in campo lunedì alle ore 20.45 al Ferraris contro la Sampdoria. Dopo aver osservato due giorni di riposo, la squadra di Inzaghi si è ritrovata ad Appiano Gentile oggi dove sono tutti disponibili tranne uno (vedi articolo). Intanto, secondo sportmediaset.it, potrebbe cambiare il tandem d’attacco

VIA AI LAVORI – L’Inter di Simone Inzaghi, dopo aver battuto il Milan nel derby di campionato, ha osservato due giorni di stop per ritrovarsi oggi ad Appiano Gentile. Al via dunque i lavori in vista della partita contro la Sampdoria, valevole per la ventiduesima giornata di campionato in programma lunedì 13 febbraio alle ore 20.45. Il tecnico interista può contare su tutti eccetto l’infortunato Joaquin Correa, che ne avrà probabilmente ancora per qualche settimana.

Inter, Brozovic e Lukaku scalpitano: Inzaghi lo schiera dal 1′ contro la Sampdoria?

Marcelo Brozovic e Samir Handanovic sono nuovamente a disposizione, con il croato che dopo l’ottimo spezzone di gara nel derby si candida a una maglia da titolare (vedi articolo). Anche Romelu Lukaku è in continua crescita, come ha dimostrato contro i rossoneri, e una sua presenza dal 1′ nella sfida che si disputerà al Ferraris non è da escludere del tutto. A farne le spese sarebbe Edin Dzeko mentre Lautaro Martinez rimane il punto fermo dell’attacco di Inzaghi. Per il resto, è probabile il ritorno di Denzel Dumfries sulla corsia destra.

INTER probabile formazione (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Lukaku