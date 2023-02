Inter-Sampdoria Women 3-4 (5-4 d.c.r), pagelle: Piazza si prende la scena

Inter-Sampdoria Women 3-4 ai tempi regolamentari e 5-4 dopo i calci di rigore. Nerazzurre in semifinale di Coppa Italia col brivido grazie anche ad una super Piazza, che para due rigori

PIAZZA 8: Nonostante la non impeccabilità in almeno due dei quattro gol presi dalla Sampdoria, ai calci di rigore si trasforma in un incubo per le blucerchiate. Para il primo su Tarenzi e l’ultimo decisivo su Conc. Se l’Inter è in semifinale di Coppa Italia buona parte del merito è suo.

Inter-Sampdoria Women, le pagelle: la difesa

MERLO 6,5: Piace tantissimo nel primo tempo, dove ara la fascia destra insieme ad Ajara. Nella ripresa c’è un calo, ma la grinta e l’impegno non mancano.

ALBORGHETTI 5,5: Qualche responsabilità sui primi due gol presi dalla Sampdoria. Dopo un primo tempo perfetto, nella ripresa soffre.

Dal 63’ VAN DER GRAGT 5,5: L’olandese non è al meglio della condizione fisica e si vede, soprattutto sul terzo gol doriano dove si dimentica di Tarenzi. Poi segna ai rigori

FORDOS 5: La difesa ha grande responsabilità sulle 4 reti subite. L’ungherese troppo morbida su Bonfantini e nel terzo si dimentica Tarenzi insieme alla socia olandese.

ROBUSTELLINI 6: La giovane classe 2003 gioca molto bene nel primo tempo con alcune scorribande pericolose. Nella ripresa esce sul 3-2.

DAL 63’ THOGERSEN 5,5: Entra nel momento peggiore dell’Inter soffrendo la Sampdoria. Ai rigori non sbaglia.

Inter-Sampdoria Women, le pagelle: il centrocampo

MIHASHI 8: Corre per tutta la gara. Prestazione ottima della giapponese, coronata dal rigore decisivo durante la fatidica lotteria.

SANTI 5: Soffre il centrocampo doriano nella ripresa. Sul gol di Bonfantini troppo morbida e alla fine si becca anche un giallo.

PANDINI 5,5: Bene nel primo tempo, quasi invisibile nella ripresa e ai tempi supplementari. Segna dal dischetto.

Inter-Sampdoria Women, le pagelle: l’attacco

AJARA 6.5: Voto alto soprattutto per il tempo, dove è letteralmente imprendibile. Poi cala nella ripresa e ai rigori becca il palo.

POLLI 7: Bene l’attaccante dell’Inter e della Nazionale. Apre i giochi con un gol alla Lautaro Martinez nel Derby. Poi lotta nella ripresa, l’unica a creare palle-gol e infine segna ai rigori.

CHAWINGA 7,5: Fa il solito show e poi viene richiamata in panchina da Guarino, che fa lo stesso errore dell’andata. Una come lei non si può sostituire.

DAL 46’ COLONNA 5: Non è Chawinga e si vede. Impatto non positivo alla gara, dà poco a centrocampo.

Inter-Sampdoria Women, le pagelle: coach

GUARINO 5,5: Si salva grazie a Piazza e Mihashi ai rigori. Dopo un primo tempo perfetto, la sua squadra si spegne come all’andata e per poco non rischia una clamorosa eliminazione. Richiama Chawinga dopo l’intervallo, il calo di concentrazione delle sue ragazze è inspiegabile e ripetitivo. Urge una soluzione.