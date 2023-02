Inter-Sampdoria Women 3-4: Piazza eroina para due rigori e Guarino vince

L’Inter Women passa in un modo clamoroso alle semifinali di Coppa Italia Femminile. La squadra di Rita Guarino vince ai calci di rigore contro la Sampdoria e approfitta dei miracoli del suo estremo difensore Alessia Piazza.

CALCI DI RIGORE – Sbagliano da una parte Stefania Tarenzi e dall’altra Ajara Njoya. L’errore decisivo però che porta in semifinale di Coppa Italia Femminile l’Inter Women è quello di Conc. Mihashi segna l’ultimo tiro dal dischetto per dare alle nerazzurre la possibilità di volare nella competizione e continuare nel sogno. Alessia Piazza è l’eroina di giornata, in quanto para i due rigori che permettono all’Inter di gioire nonostante il disastro combinato dal secondo tempo in poi.