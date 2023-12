L’Inter con l’Udinese scopre l’impostazione da braccetto a braccetto

In Inter-Udinese Inzaghi ha sfruttato i suoi braccetti in modo specifico per superare le coperture avversarie. E c’è un dato che mostra questa idea.

ACCORGIMENTI SPECIFICI – L’Inter con l’Udinese apparentemente ha giocato col suo solito 3-5-2. Ma in realtà Inzaghi ha modificato dei principi del suo gioco solito, adattandosi allo stile degli avversari. Lo sfruttamento dei due esterni, Dimarco e Darmian, è un esempio. Un altro l’impostazione dal basso.

IMPOSTAZIONE MODIFICATA – L’Inter è una squadra abituata a far partire il gioco dalla sua difesa, coinvolgendo appunto i difensori, ma anche il portiere Sommer. La sfida con l’Udinese non ha fatto eccezione, e infatti sia Acerbi che Bisseck hanno superato i cento tocchi di palla. L’idea dei bianconeri era di lasciare il pallone ai difensori, concentrandosi sul tagliare fuori dal gioco il regista basso. Nessun pressing alto dalle punte, che invece dovevano schermare Calhanoglu. Quindi rallentare il gioco e concedere solo un possesso sterile, orizzontale. Un’idea che è stata superata appunto sfruttando i braccetti.

BRACCETTI CHE TAGLIANO IL CAMPO – Invece di farsi condurre in un possesso a U da esterno a esterno, Inzaghi ha chiesto ai suoi uomini di cambiare il fronte. Sfruttando proprio il fatto di non avere il pressing delle punte, il tecnico ha impostato nel possesso basso delle combinazioni da Bastoni a Bisseck, e viceversa. Così gli avversari si trovavano costretti a scalare da un lato all’altro, correndo a vuoto e aprendo spazi per far girare il pallone. Il braccetto a cui è stato più richiesto questo accorgimento è stato Bastoni, il più tecnico e anche quello con più personalità e abitudine. Non a caso per lui Bisseck è stato il secondo giocatore più cercato, con undici passaggi (solo Acerbi lo supera). Viceversa, i passaggi dal tedesco all’italiano sono otto. Una scelta specifica, dimostratasi utile per aprire le linee dell’Udinese.