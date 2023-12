Bisseck risponde presente, spadroneggiando in Inter-Udinese

Yann Bisseck in Inter-Udinese (4-0) esordisce da titolare in Serie A. E conclude il match tra i migliori in campo dei nerazzurri.

OTTIMA LA PRIMA – Con Inter-Udinese di ieri, arriva l’esordio dal 1′ anche in Serie A per Yann Bisseck. Un ottimo segnale da parte di Simone Inzaghi, considerando i fragili equilibri a destra. Il tecnico sceglie di avanzare Matteo Darmian al posto dell’infortunato Denzel Dumfries, lanciando il numero 31 a destra di Francesco Acerbi. E il tedesco classe 2000 risponde presente nel migliore dei modi.

MONTAGNA DEVASTANTE – Partiamo dalla heatmap della sua prestazione, presa da Sofascore, che mostra perfettamente come Bisseck occupa il campo in Inter-Udinese:

Il 31 nerazzurro parte come terzino destro della linea difensiva, ma si muove da esterno a (quasi) tutto campo. Dimostrando di non aver assolutamente paura ad avere il pallone tra i piedi. Tanto che, rimanendo in campo fino alla fine, chiude la partita con 127 tocchi (fonte: Lega Serie A). Ossia 51 in più di Hakan Calhanoglu, di solito il più coinvolto nella manovra dell’Inter. E più del doppio rispetto al dato più alto nell’Udinese (57 tocchi per Walace). Di conseguenza Bisseck è il giocatore che completa più passaggi: 107 su 112, per una precisione del 96%. Con 47 di questi passaggi che arrivano in avanti, in una costante proiezione offensiva che vede Bisseck spesso protagonista dalle parti dell’area friulana. Che chiude addirittura con il 100% sui passaggi lunghi (8 su 8). A corollario di questi numeri straordinari, il dato sulla performance atletica: è il secondo giocatore dell’Inter per km percorsi (10,449). Una prova che dimostra come Bisseck può essere un’opzione più che valida per la difesa nerazzurra, come conferma Inzaghi stesso.